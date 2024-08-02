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В Омске в пожаре погибла 13-летняя девочка

Предварительной причиной возгорания стало замыкание, а аккамуляторе электросамоката.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в пожаре в доме на улице 23-я Северная погибла 13-летняя девочка. Следоватили проводят проверку.

По версии следствия, ночью 2 августа произошел пожар в доме на улице 23-я Северная. Возгорание предварительно произошло из-за замыкания в аккумуляторе электросамоката. В огне погибла 13-летняя девочка.

По факту смерти ребенка в пожаре заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Следователи осмотрели место происшествия и назначили пожарно-техническую экспертизу, которая установит точную причину возгорания. Также проводятся допросы и иные следственные действия, которые установят все обстоятельства произошедшего.