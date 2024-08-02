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Еще одну пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле отправят в Екатеринбург

Еще одну пострадавшую при обрушении дома в Нижнем Тагиле отправят в Екатеринбург.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Еще одна пострадавшая при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле будет транспортирована в Екатеринбург, сообщил главный врач городской больницы № 1 Александр Павловских в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас находятся на лечении две пациентки. Для оказания дальнейшей специализированной помощи одна из них будет перегоспитализирована в 23-ю больницу города Екатеринбурга вертолетом территориального центра медицины катастроф», — сказал Павовских.

Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четверо скончались.