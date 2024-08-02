В Перми за одну ночь пытались ослепить лазером пилотов двух самолетов

Через несколько часов, ночью 2 августа, ситуация полностью повторилась. Вновь при заходе на посадку зеленый луч лазера ударил по самолету Boeing-737М авиакомпании «Смартавиа». Луч направили уже на предпосадочной прямой воздушного судна. Удаление до аэропорта в это время было 8 км. Рейс 5N803 «Сочи-Пермь» благополучно приземлился в 03:10.