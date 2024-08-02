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В Перми за одну ночь пытались ослепить лазером пилотов двух самолетов

Попытки ослепления лазером пилотов предприняли при заходе самолетов на посадку в аэропорт «Большое Савино».

Источник: Комсомольская правда

В Перми с разницей чуть более трех часов пытались ослепить лазером пилотов двух самолетов. Воздушные судна готовились к посадке в аэропорту «Большое Савино».

По сообщению телеграм-канала AVIAINCIDENT, 1 августа при заходе на посадку на удалении 8−9 км от аэропорта слева от посадочного курса ослепили лазером зеленого цвета экипаж самолета Аirbus-320М. Он выполнял рейс «Аэрофлота» SU1390 по маршруту «Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино)». Самолет совершил благополучную посадку в 23:10.

Через несколько часов, ночью 2 августа, ситуация полностью повторилась. Вновь при заходе на посадку зеленый луч лазера ударил по самолету Boeing-737М авиакомпании «Смартавиа». Луч направили уже на предпосадочной прямой воздушного судна. Удаление до аэропорта в это время было 8 км. Рейс 5N803 «Сочи-Пермь» благополучно приземлился в 03:10.

В Перми ослепление пилотов лазером происходит с завидным постоянством, с начала года теперь их стало уже пять. Последний случай произошел в ночь на 7 июля.

Перед посадкой в Перми пилотов самолета пытались ослепить лазером. Пилоты сумели точно определить откуда шел луч лазер.