В Приангарье раскрыли двойное убийство в поезде, совершенное 32 года назад

Осенью 1992 года в милицию поступило сообщение о телах двух мужчин, обнаруженных на Восточно-Сибирской железной дороге, а также об их раненом попутчике. Расследование уголовного дела об убийстве при отягчающих обстоятельствах далеко не продвинулось: «Установить причастных не удалось», — констатировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Однако недавно криминалисты ведомства в сотрудничестве с коллегами из уголовного розыска МВД разработали план действий, увенчавшийся в итоге успехом.