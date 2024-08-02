В Приангарье раскрыли двойное убийство в поезде, совершенное 32 года назад

Осенью 1992 года в милицию поступило сообщение о телах двух мужчин, обнаруженных на Восточно-Сибирской железной дороге, а также об их раненом попутчике. Расследование уголовного дела об убийстве при отягчающих обстоятельствах далеко не продвинулось: «Установить причастных не удалось», — констатировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Однако недавно криминалисты ведомства в сотрудничестве с коллегами из уголовного розыска МВД разработали план действий, увенчавшийся в итоге успехом.
Сыщики выяснили, что в сентябре 1992-го в купе поезда «Новосибирск — Чита» ехали шестеро мужчин. Трое из них, решив завладеть имуществом остальных, напали на них с ножами. Убитых и раненого сбросили с поезда…
Двоих подозреваемых задержали в Иркутске в этом году. Один из них дал подробные показания относительно преступления. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинением переданы в суд. Третий соучастник объявлен в розыск.