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В Приангарье раскрыли двойное убийство в поезде, совершенное 32 года назад

Следователи завершили работу над уголовным делом об убийстве двух пассажиров поезда, направлявшегося из Новосибирска в Читу, и покушении на убийство третьего. Преступление было совершено более трех десятилетий назад в купе на территории Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Осенью 1992 года в милицию поступило сообщение о телах двух мужчин, обнаруженных на Восточно-Сибирской железной дороге, а также об их раненом попутчике. Расследование уголовного дела об убийстве при отягчающих обстоятельствах далеко не продвинулось: «Установить причастных не удалось», — констатировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Однако недавно криминалисты ведомства в сотрудничестве с коллегами из уголовного розыска МВД разработали план действий, увенчавшийся в итоге успехом.

Сыщики выяснили, что в сентябре 1992-го в купе поезда «Новосибирск — Чита» ехали шестеро мужчин. Трое из них, решив завладеть имуществом остальных, напали на них с ножами. Убитых и раненого сбросили с поезда…

Двоих подозреваемых задержали в Иркутске в этом году. Один из них дал подробные показания относительно преступления. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинением переданы в суд. Третий соучастник объявлен в розыск.