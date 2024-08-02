В Крыму задержан директор, укравший на строительстве очистных 26 млн рублей

В Крыму задержали 42-летнего директора компании, укравшего во время строительства очистных сооружений 26 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Как установлено, в июле 2021 года между государственным казённым учреждением и предприятием был заключен контракт на завершение строительства очистных сооружений. В рамках Федеральной целевой программы на эти цели было выделено более 138 млн рублей.
В актах приёмки выполненных работ директор компании указал ложные сведения о том, что работы выполнены полностью. После полученных документов заказчик сразу оплатил якобы выполненные работы.
Как показала экспертиза, разница между оплаченными и фактически выполненными работами составила более 26 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Руководителю компании грозит до пяти лет лишения свободы.
У задержанного полицейские взяли подписку о невыезде.
Ранее сообщалось о том, что пять лет грозит чиновнику из Севастополя, продававшего данные о земле.