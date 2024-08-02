В Анапе полицейский выстрелил дебоширу в ногу, чтобы усмирить его

В Анапе мужчина начал буянить посреди улицы. Чтобы усмирить хулигана, полицейский выстрелил ему в ногу.



По данным правоохранителей, вчера днем, 1 августа, 63-летнего уроженец Иркутской области устроил дебош на одной из улиц курорта. С целью пресечь действия нарушителя, к нему подошли полицейские. Однако турист стал сопротивляться и даже угрожать представителям властям ножом.



Мужчина не реагировал на требования правоохранителей, в результате чего один из них несколько раз предупредительно выстрелил в воздух, а затем ранил хулигана в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.



Уточняется, что в отношении приезжего было применено табельное оружие. Раненого госпитализировали для оказания необходимой ему медпомощи. В настоящее время подозреваемый находится в больнице под охраной, его здоровью ничего не угрожает.



В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 213 УК РФ. Следователь осмотрел место происшествия. Также правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства данного инцидента и собирать доказательства.