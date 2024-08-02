Экс-советника мэра Сочи по решению суда арестовали на два месяца

Напомним, не позднее ноября 2023 года на тот момент общественный советник главы курорта, зная, что места для захоронения предоставляются бесплатно, решил заработать на этом деньги. Он создал группу, в которую вовлек шестерых человек: начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника муниципальной службы по вопросам похоронного дела и предпринимателя, оказывавшего услуги в этой сфере. Днем первого августа стало известно, что троих из перечисленных задержали.