Экс-советника мэра Сочи по решению суда арестовали на два месяца

Следователи задержали бывшего советника мэра курорта и еще троих участников ОПГ, которые подозреваются во взяточничестве.
Напомним, не позднее ноября 2023 года на тот момент общественный советник главы курорта, зная, что места для захоронения предоставляются бесплатно, решил заработать на этом деньги. Он создал группу, в которую вовлек шестерых человек: начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника муниципальной службы по вопросам похоронного дела и предпринимателя, оказывавшего услуги в этой сфере. Днем первого августа стало известно, что троих из перечисленных задержали.
Сообщники создавали условия, при которых места на кладбищах родственники усопших могли получить за взятку от 200 тысяч рублей до трех млн рублей. Ежемесячный доход ОПГ составлял от 10 до 15 млн рублей, который соучастники распределяли между собой. Во время обысков в домах злоумышленников оперативники нашли и изъяли больше 15 млн рублей.
Днем 2 августа стало известно, что Центральный районный суд Сочи заключил под стражу бывшего советника мэра, которого обвинили в преступлении по трем пунктам ч. 5 ст. 290 УК РФ.