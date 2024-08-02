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В Сочи 15-летняя девочка на электросамокате погибла в ДТП с легковушкой

Один подросток погиб и трое пострадали в авариях с электросамокатом и питбайком в Сочи.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи 15-летняя девочка на электросамокате погибла в ДТП с легковушкой. Авария произошла вечером 1 августа в Адлерском районе.

Девочка и ее 16-летняя подруга ехали на электросамокате по улице Ромашек. В этот момент они столкнулись с автомобилем Hyundai.

«От полученных травм 15-летняя школьница погибла, ее подруга сейчас находится в больнице», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Вторая авария произошла около часа ночи на улице Ленина. 15-летний подросток вместе с 24-летним другом ехал на питбайке. На перекрестке он врезался в KIA Rio. Школьников с травмами доставили в больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку по обоим ДТП.