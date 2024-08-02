В Ростове задержали пособников украинских кол-центров

С помощью данных сим-карт различных операторов сотовой связи обеспечивалась работа так называемых сим-банков, которые использовались кол-центрами, расположенными на территории Украины.
По оперативным сведениям, таким способом только с май по июнь этого года, было совершено более 400 тысяч звонков российским гражданам.
По данным фактам в различных регионах России возбуждено 44 уголовных дела по статье УК РФ «Мошенничество». Задержанным может быть предъявлено обвинение по статье УК РФ «Организация преступного сообщества», сообщает ТАСС.