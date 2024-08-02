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Доброволец СВО умер во время отпуска в Свердловской области

В Монетном простились с 43-летний бойцом СВО, умершим во время отпуска.

В Монетном простились с добровольцев СВО, умершим во время отпуска в Свердловской области. Владимир Кожевников скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Родился мужчина во Владимирской области. Обучение он проходил в школе № 32 поселка Монетный. После попал в места лишения свободы. Как вышел на свободу, в октябре 2023 года он отправился добровольцев в зону проведения спецоперации.

— Именно там, на передовой линии боевого соприкосновения он нашел себя, как талантливый разведчик батальона «Призрак», именно там раскрылся его боевой потенциал. Командир Владимира отмечал его способность к военному делу, предлагал продолжить службу по окончании СВО, — рассказал глава Березовского.

За мужество и отвагу Владимир Кожевников был награжден медалью «За службу в военной разведке» и «За храбрость» второй степени. Сердце мужчины остановилось в поселке Монетный. Сюда он приехал в отпуск.

Прощание с бойцом состоялось 2 августа. Он был захоронен на кладбище Монетного.