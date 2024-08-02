Доброволец СВО умер во время отпуска в Свердловской области

— Именно там, на передовой линии боевого соприкосновения он нашел себя, как талантливый разведчик батальона «Призрак», именно там раскрылся его боевой потенциал. Командир Владимира отмечал его способность к военному делу, предлагал продолжить службу по окончании СВО, — рассказал глава Березовского.