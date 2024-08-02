Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте

По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В марте 2021-го он и его гражданская жена решили взорвать здание отдела МВД по Кисловодску. Они изготовили две самодельные бомбы, но силовики задержали террористов до того, как они устроили взрыв. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1000 рублей члену террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии и Ираке.