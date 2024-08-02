Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», — объявил решение судья.
По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В марте 2021-го он и его гражданская жена решили взорвать здание отдела МВД по Кисловодску. Они изготовили две самодельные бомбы, но силовики задержали террористов до того, как они устроили взрыв. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1000 рублей члену террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии и Ираке.
Уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева, слушалось в Южном окружном военном суде с августа прошлого года. Фигуранту дела предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
В суде Камнев полностью признал свою вину. В ходе прений прокурор просил назначить ему 28 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещена в России.