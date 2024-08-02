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14 человек погибли в июле на водоёмах Новосибирской области

Июль стал трагическим месяцем для любителей отдыха у воды в Новосибирской области.

Источник: пресс-служба МЧС Новосибирской области

По данным МЧС, в регионе произошло 15 происшествий на водоёмах, в результате которых погибло 14 человек, включая двоих детей. Сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Спасатели отмечают, что большинство трагедий можно было предотвратить, если бы отдыхающие соблюдали элементарные правила безопасности.

В Бердском заливе спасатели извлекли троих человек из затонувшего катера. В других случаях люди погибли из-за неумения плавать, несоблюдения правил безопасности при управлении маломерным судном, а также из-за алкогольного опьянения.

Несмотря на трагические случаи, сотрудники МЧС продолжали активно работать по обеспечению безопасности отдыхающих.

МЧС