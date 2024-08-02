14 человек погибли в июле на водоёмах Новосибирской области

По данным МЧС, в регионе произошло 15 происшествий на водоёмах, в результате которых погибло 14 человек, включая двоих детей. Сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
Спасатели отмечают, что большинство трагедий можно было предотвратить, если бы отдыхающие соблюдали элементарные правила безопасности.
В Бердском заливе спасатели извлекли троих человек из затонувшего катера. В других случаях люди погибли из-за неумения плавать, несоблюдения правил безопасности при управлении маломерным судном, а также из-за алкогольного опьянения.
Несмотря на трагические случаи, сотрудники МЧС продолжали активно работать по обеспечению безопасности отдыхающих.