Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в реке Сылве найдено тело утонувшего мужчины

Погибшим оказался 43-летний житель Прикамья.

Тело утонувшего мужчины было обнаружено в реке Сылве в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

По данным спасателей, поиски тела утонувшего мужчины проводились на реке Сылве в Кунгуре. Сотрудники ГОР 5 выехали в район пожарного пирса по улице Голдобина. После осмотра берега было найдено тело мужчины.

Как уточняет ведомство, береговая линия и русло реки были осмотрены с помощью лодки. Тело утонувшего мужчины подняли на поверхность и на берегу передали сотрудникам полиции.