В Пермском крае в реке Сылве найдено тело утонувшего мужчины

Тело утонувшего мужчины было обнаружено в реке Сылве в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
По данным спасателей, поиски тела утонувшего мужчины проводились на реке Сылве в Кунгуре. Сотрудники ГОР 5 выехали в район пожарного пирса по улице Голдобина. После осмотра берега было найдено тело мужчины.
Как уточняет ведомство, береговая линия и русло реки были осмотрены с помощью лодки. Тело утонувшего мужчины подняли на поверхность и на берегу передали сотрудникам полиции.