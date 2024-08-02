Владимира Куприянова оставили в СИЗО до начала ноября

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего омского министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. Он проведёт в СИЗО ещё как минимум три месяца. Срок в СИЗО продлён до начала ноября.
Напомним, экс-министра обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, Владимир Куприянов в течение пяти лет получал «откаты» от бывшего директора Марьяновского дома-интерната. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 25 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил министра в отставку. А уже 5 июня Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. На следующий день Басманный суд в Москве отправил его под арест. Экс-министр пытался оспорить своё заключение под стражу, но суд не удовлетворил апелляционную жалобу.