Владимира Куприянова оставили в СИЗО до начала ноября

Напомним, 25 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко отправил министра в отставку. А уже 5 июня Владимира Куприянова задержали и этапировали в Москву. На следующий день Басманный суд в Москве отправил его под арест. Экс-министр пытался оспорить своё заключение под стражу, но суд не удовлетворил апелляционную жалобу.