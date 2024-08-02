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ВСУ атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе, есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения при ударе украинским дроном-камикадзе по рынку в Донецке, рассказала РИА Новости очевидец происшествия Галина.

Источник: © РИА Новости

«Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило, и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек ранило. Это ужас, столько крови было», — поделилась жительница.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, сброс пришелся на дорогу в непосредственной близости к торговым рядам рынка на поселке шахты Абакумова (Кировский район Донецка). На месте видна воронка от взрыва и множество следов крови пострадавших покупателей и сотрудников рынка.

Продавец одного из магазинов на рынке рассказала РИА Новости, что их район страдает от атак дронов регулярно, а ВСУ намеренно бьют по мирному населению.

«Здесь сбросы с беспилотников бывают очень часто, постоянно страдают мирные, здесь рядом недавно тоже был сброс. Смысла сбрасывать сюда вообще никакого нет, бьют по мирным, и все», — сказала Валентина.

Перед этим представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 8:50 Кировский район Донецка атаковал украинский дрон-камикадзе.