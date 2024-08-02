Осужденный в Воронеже американец хочет, чтобы его обменяли

ВОРОНЕЖ, 2 авг — РИА Новости. Осужденный в Воронеже за нападение на полицейского гражданин США Роберт Гилман заявил РИА Новости о своем желании быть обменянным.
«Конечно, я хочу, чтобы меня обменяли», — сказал американец в Центральном районном суде Воронежа, который рассматривает второе дело в отношении него.
На заседании в пятницу Гилман снова сказал, что его отравили и что он «скоро умрет».
Центральный районный суд Воронежа рассматривает новое дело гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за нападение на полицейского. Ранее суд заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи.
По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии № 2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября «нанес не менее шести ударов» следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра «умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица».
Гилман признал вину в том, что бил потерпевших, заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот «сделал больно» его гениталиям.
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима — именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.