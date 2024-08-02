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В Пермском крае восстановили движение поездов после ДТП с грузовиком

Скорый пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва» продолжил следование по маршруту.

В Пермском крае ликвидировали последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика. Движение поездов на перегоне «Европейская — Усть-Тискос» восстановили около трех часов назад.

В пресс-службе РЖД «Комсомолке» сообщили, ремонтные бригады железнодорожников в 11:20 завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке «Европейская — Усть-Тискос» Свердловской железной дороги.

«Движение по участку осуществляется в штатном режиме», — пояснили в РЖД.

ДТП произошло утром 2 августа. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся скорым пассажирским поездом № 11 «Новый Уренгой — Москва».

На время восстановительных работ прекратили движение пригородные поезд № 6841 и № 6842 «Европейская — Чусовская — Европейская», следующие от и до станции «Бисер».

Поезд № 11 «Новый Уренгой — Москва» в 11:32 отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.

В Прикамье СК России проводит проверку столкновения поезда и автомобиля. Грузовик врезался в скорый пассажирский поезд «Новый Уренгой — Москва».