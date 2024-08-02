Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

В прошлый раз страны провели обмен телами погибших военных 14 июня. Тогда в Россию вернули тела 32 военных, Украина получила 254 тел. 17 июля две страны обменялись пленными по формуле «95 на 95». Обмен снова прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.