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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил об обмене телами погибших бойцов. По его данным, на Украину возвращено 250 тел погибших военнослужащих. Россия вернула 38 тел военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Источник: AP 2023

В прошлый раз страны провели обмен телами погибших военных 14 июня. Тогда в Россию вернули тела 32 военных, Украина получила 254 тел. 17 июля две страны обменялись пленными по формуле «95 на 95». Обмен снова прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.