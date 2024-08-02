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В Омске задержали сторонника украинских террористических организаций

Специалисты УФСБ России по Омской области задержали сторонника украинских террористических организаций в Омске.

22-летний житель города планировал вступить в ряды украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено в отношении задержанного за публичные призывы к террористической деятельности. По информации источника, задержанный через мессенджер общался с представителем запрещенной в России террористической организации и должен был собирать данные о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. После этого парень должен был стать членом группировки.