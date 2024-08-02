Выживший участник захвата заложников в СИЗО Ростова приговорен к 23 годам

Чрезвычайное происшествие произошло 16 июня. В тот день семеро заключенных СИЗО № 1 выбрались из своих камер. Один из заключенных — Малик Гандалоев был задержан на начальном этапе побега, остальные захватили в заложники двух инспекторов ГУФСИН.