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Выживший участник захвата заложников в СИЗО Ростова приговорен к 23 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы одного из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева, сообщает РИА Новости.

Чрезвычайное происшествие произошло 16 июня. В тот день семеро заключенных СИЗО № 1 выбрались из своих камер. Один из заключенных — Малик Гандалоев был задержан на начальном этапе побега, остальные захватили в заложники двух инспекторов ГУФСИН.

Участвовавший в захвате заложников СИЗО № 1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев остался в живых после перестрелки со спецназом.

Ему предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.

Ранее Южный окружной военный суд признал Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в СИЗО, виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства, и за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.

Суд приговорил его к 20 годам строго режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Кроме того, ему придется выплатить 500 тысяч рублей штрафа.