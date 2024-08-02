Выживший участник захвата заложников в СИЗО Ростова приговорен к 23 годам

Чрезвычайное происшествие произошло 16 июня. В тот день семеро заключенных СИЗО № 1 выбрались из своих камер. Один из заключенных — Малик Гандалоев был задержан на начальном этапе побега, остальные захватили в заложники двух инспекторов ГУФСИН.
Участвовавший в захвате заложников СИЗО № 1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев остался в живых после перестрелки со спецназом.
Ему предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
Ранее Южный окружной военный суд признал Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в СИЗО, виновным в изготовлении самодельного взрывного устройства, и за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ.
Суд приговорил его к 20 годам строго режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Кроме того, ему придется выплатить 500 тысяч рублей штрафа.