В Омской области за два часа произошла череда ДТП с пострадавшими детьми

В 21:40 часов инцидент произошел в Омском районе. По предварительным данным правоохранителей, водитель мотоцикла «Ямаха» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Хендай». За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, которому в итоге понадобилась медицинская помощь. В отношении родителей подростка, упустивших контроль за ребенком, проводится проверка.