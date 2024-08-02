В Омской области за два часа произошла череда ДТП с пострадавшими детьми

Так, около 19:40 на проспекте Маркса в Омске 9-летний мальчик упал в салоне автобуса и получил травмы.
Через полчаса авария с ребенком случилась в Знаменском районе. Там 11-летний мальчик на велосипеде столкнулся с мопедом, после чего был доставлен в больницу.
В 20:10 часов авария случилась во дворе дома по улице Лермонтова. По версии правоохранителей, 22-летний водитель автомобиля «Рено Меган» во дворе дома допустил наезд на 6-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу.
В 21:40 часов инцидент произошел в Омском районе. По предварительным данным правоохранителей, водитель мотоцикла «Ямаха» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Хендай». За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, которому в итоге понадобилась медицинская помощь. В отношении родителей подростка, упустивших контроль за ребенком, проводится проверка.
По каждому факту правоохранители выясняют все причины и обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.