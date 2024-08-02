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Спасатели почти неделю не могут найти тело 17-летнего подростка, который утонул в Ташобласти

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 17-летний подросток утонул в канале в Ташкентской области. Спасатели разыскивают его уже шесть дней, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

27 июля в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступила информация о том, что 17-летний подросток утонул во время купания в канале Бозсу. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

«Мой сын пропал шесть дней назад. Он учился в спортивной школе в Чирчике. Вместе с тренерами и другими детьми они уехали, как оказалось, на канал. Почему это сделали без моего согласия и разрешили детям купаться в водоеме, не приспособленном для этого?» — спрашивает мать подростка и просит привлечь к поискам мальчика больше специалистов.

По данным МЧС, за июль 2024 года в Ташкентской области в результате утопления погибли 14 граждан. Ведомство просит жителей купаться только в местах, разрешенных для отдыха на воде.