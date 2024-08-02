Спасатели почти неделю не могут найти тело 17-летнего подростка, который утонул в Ташобласти

«Мой сын пропал шесть дней назад. Он учился в спортивной школе в Чирчике. Вместе с тренерами и другими детьми они уехали, как оказалось, на канал. Почему это сделали без моего согласия и разрешили детям купаться в водоеме, не приспособленном для этого?» — спрашивает мать подростка и просит привлечь к поискам мальчика больше специалистов.