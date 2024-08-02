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Житель Пермского края под действием наркотиков поджег неприятеля

Жертва поджога успела скинуть с себя горящую одежду и спастись.

В Кунгуре предъявили обвинение местному жителю по статье «покушение на убийство с особой жестокостью». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

31 июля уроженец Пермского края, будучи в состоянии наркотического опьянения захотел убить своего знакомого. Он облил бензином и поджег, используя зажигалку, неприятеля. Тот успел скинуть с себя горящую верхнюю одежду, потушил пламя и сразу же обратился за медицинской помощью. Прикамец получил термический ожог тела: головы, шеи, груди, верхних конечностей.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу.