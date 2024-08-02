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Тело еще одного ребенка достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти. Об этом сообщает МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под обломков тело ребенка. Предварительно, это девочка», — говорится в сообщении.

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Ситуацию под контроль взял заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. В результате ЧП пострадали 20 человек.