В Перми окончены поиски 33-летней бесследно пропавшей женщины

Речь идёт о женщине, которая исчезла в микрорайоне Ширяиха вечером 29 июля. Сообщалось, что пропавшая вышла из дома в Орджоникидзевском районе и не вернулась. Поисковые отряды рассказывали о приметах женщины и публиковали её фотографии для того, чтобы помочь отыскать пропавшую.