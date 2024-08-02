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В Перми окончены поиски 33-летней бесследно пропавшей женщины

Её местонахождение оставалось неизвестным с 29 июля.

Поиски 33-летней женщины, которая бесследно пропавшей после выхода из дома, остановлен в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о женщине, которая исчезла в микрорайоне Ширяиха вечером 29 июля. Сообщалось, что пропавшая вышла из дома в Орджоникидзевском районе и не вернулась. Поисковые отряды рассказывали о приметах женщины и публиковали её фотографии для того, чтобы помочь отыскать пропавшую.

Волонтёры уточняли, что в момент пропажи женщина была одета в розовую толстовку с капюшоном и чёрные легинсы. На протяжении четырёх дней её местонахождение было неизвестно.

«Найдена, жива!» — рассказали в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» днём 2 августа.

В организации поблагодарили за помощь неравнодушных жителей Перми и попросили снять репосты. Информация о том, где и как была найдена пермячка — не разглашается.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о завершении поисков 11-летней девочки, которая пропала в Пермском крае днём 1 августа. Маленькую пермячку искали на протяжении всей ночи. Утром следующего дня стало известно, что поиски окончены.