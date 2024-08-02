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На Красном проспекте в Новосибирске случился пожар в пятиэтажном доме

В момент возгорания в квартире была пьяная женщина.

В Новосибирске произошло возгорание в пятиэтажке на Красном проспекте. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Огнеборцы оперативно ликвидировали горящие домашние вещи в одной из квартир. В тушении приняли участие 30 человек личного состава и 8 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

В МЧС также подчеркнули, что из квартиры с горящими вещами спасли женщину с признаками алкогольного опьянения. Из соседней квартиры так же вывели пожилую соседку.

После этого специалисты проветрили с помощью дымососа подъезд пятиэтажки и квартиру, в которой случилось возгорание.

Ранее мы писали, что вечером 31 июля в Дзержинской районе Новосибирска загорелась цистерна с битумом, которая стояла на обочине дороги. Об этом сообщил паблик агентства безопасности «Гвардия», сотрудники которого вызвали пожарных.

Они отметили, что во время пожара рядом с цистерной находились четверо детей.

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