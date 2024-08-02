В Кыргызстане задержали узбекистанца, разыскиваемого Интерполом

Как пишет Kaktus со ссылкой на пресс-службу ГКНБ, 26 июля был установлен и задержан 32-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске, инициированном Интерполом. В реестре генерального секретариата международной организации уголовной полиции он проходит как особо опасный преступник.