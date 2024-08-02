В Кыргызстане задержали узбекистанца, разыскиваемого Интерполом

Как пишет Kaktus со ссылкой на пресс-службу ГКНБ, 26 июля был установлен и задержан 32-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске, инициированном Интерполом. В реестре генерального секретариата международной организации уголовной полиции он проходит как особо опасный преступник.
Согласно информации Интерпола, задержанный совместно с подельниками оформлял поддельные таможенные грузовые декларации, в результате чего государственному бюджету Узбекистана был нанесен ущерб в размере более 12 миллиардов сумов (около 955 тысяч долларов).
Задержанного водворили в СИЗО. Ведется следствие.
В Джизаке объявили денежное вознаграждение за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении.