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В Кыргызстане задержали узбекистанца, разыскиваемого Интерполом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана задержали гражданина Узбекистана, который числится в базе Интерпола как особо опасный преступник. Он подозревается в оформлении фальшивых деклараций на 12 миллиардов сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как пишет Kaktus со ссылкой на пресс-службу ГКНБ, 26 июля был установлен и задержан 32-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске, инициированном Интерполом. В реестре генерального секретариата международной организации уголовной полиции он проходит как особо опасный преступник.

Согласно информации Интерпола, задержанный совместно с подельниками оформлял поддельные таможенные грузовые декларации, в результате чего государственному бюджету Узбекистана был нанесен ущерб в размере более 12 миллиардов сумов (около 955 тысяч долларов).

Задержанного водворили в СИЗО. Ведется следствие.

В Джизаке объявили денежное вознаграждение за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении.