Водитель грузовика сбежал с места столкновения с поездом в Пермском крае

Водитель грузовика ЗИЛ, столкнувшегося с пассажирским поездом в Пермском крае, сбежал с места ДТП, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД региона.
Речь идёт об аварии, которая случилась около 8:00 2 августа. Пассажирский поезд № 11 «Новый Уренгой — Москва» столкнулся в грузовиком ЗИЛ, который пересекал пути по несанкционированному переезду в Горнозаводском округе. В ГУ МВД Пермского края perm.aif.ru сообщили, что водитель автомобиля пострадал во время ДТП. Губернатор Махонин поручил краевому Минздраву организовать необходимую медпомощь пострадавшему.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в краевом ГУ МВД днём 2 августа, водитель грузовика сбежал с места аварии.
«Водитель, мужчина 1962 года рождения, с места аварии скрылся. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс розыскных мероприятий», — рассказали perm.aif.ru в краевом МВД.
На данный момент правоохранители продолжают искать водителя, чтобы задержать его.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после аварии в Пермском крае был организован оперативный штаб для выяснения обстоятельств происшествия. Проверку по факту аварии инициировали в Центральном МСУТ СК России. Следователи сообщали, что пострадавшему оказывается медицинская помощь.