Водитель грузовика сбежал с места столкновения с поездом в Пермском крае

Речь идёт об аварии, которая случилась около 8:00 2 августа. Пассажирский поезд № 11 «Новый Уренгой — Москва» столкнулся в грузовиком ЗИЛ, который пересекал пути по несанкционированному переезду в Горнозаводском округе. В ГУ МВД Пермского края perm.aif.ru сообщили, что водитель автомобиля пострадал во время ДТП. Губернатор Махонин поручил краевому Минздраву организовать необходимую медпомощь пострадавшему.