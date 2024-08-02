Летевший из Еревана в Москву самолет Utair совершил экстренную посадку Астрахани

ТЮМЕНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Индикация датчика двигателя сработала во время выполнения рейса из Еревана в Москву в самолете авиакомпании Utair, командир принял решение о посадке в аэропорту Астрахани. Борт проходит дополнительную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
«На рейсе Ереван — Внуково сработала индикация датчика одного из двигателей, командир принял решение о посадке в ближайшем аэропорту — в Астрахани. В интересах безопасности воздушное судно проходит дополнительную техническую проверку», — сообщил собеседник агентства.
В авиакомпании отметили, что на борту находилось 240 пассажиров. Для их оперативной отправки к месту назначения Utair направила два воздушных судна. Вылеты запланированы в 14:30 (13:30 мск) и 22:20 (21:20 мск).