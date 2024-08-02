На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании «Незамаевское» в Краснодарском крае.
«1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал», — сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили составные части и фрагменты устройства неустановленного типа и направили их на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, взрыв произошёл во дворе Алексея Гришанка, который возглавляет крупное агропредприятие ОАО «Незамаевское».
Согласно данным на сайте компании, предприятие основано в 1934 году и включает 5208 гектаров земли, его деятельность связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.