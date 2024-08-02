Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

После взрыва во дворе дома гендиректора агрокомпании на Кубани возбудили дело.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после взрыва, который произошёл во дворе дома генерального директора крупной агрокомпании «Незамаевское» в Краснодарском крае.

«1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал», — сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили составные части и фрагменты устройства неустановленного типа и направили их на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, взрыв произошёл во дворе Алексея Гришанка, который возглавляет крупное агропредприятие ОАО «Незамаевское».

Согласно данным на сайте компании, предприятие основано в 1934 году и включает 5208 гектаров земли, его деятельность связана с растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.