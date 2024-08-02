На Кубани возбудили дело после взрыва во дворе дома гендиректора АПК

«1 августа житель поселка Незамаевский (Новопокровского района) сообщил в полицию, что ночью услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера авто. Никто не пострадал», — сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.