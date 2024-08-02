На калининградца, избившего 101-летнюю фронтовичку, завели дело

На 41-летнего калининградца, который избил фронтовичку, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 2 августа.
«Злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру на улице Дмитрия Донского, где напал на 101-летнюю хозяйку жилища и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который оказался соседом потерпевшей, и доставили его в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемого поместили в специализированное медучреждение. В момент нападения мужчина находился, предположительно, под воздействием медикаментов. Потерпевшая, получившая получила многочисленные травмы головы, находится в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Назначен ряд необходимых экспертиз, планируется в том числе установить психическое состояние подозреваемого. Идёт расследование.
Первым о ЧП «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона. Корреспондент «Клопс» побывал в доме, где 31 июля произошла кровавая расправа.