На калининградца, избившего 101-летнюю фронтовичку, завели дело

«Злоумышленник с молотком в руках ворвался в квартиру на улице Дмитрия Донского, где напал на 101-летнюю хозяйку жилища и социального работника, которая в это время посещала свою подопечную. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который оказался соседом потерпевшей, и доставили его в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.