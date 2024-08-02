Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За побег из тюрьмы — новый срок: В Молдове осуждены трое беглецов, которые избили охранника колонии шваброй и сбежали

18-ти и 19-летние парни были осуждены за побег Кишиневским Буюканским судом.

Источник: Комсомольская правда

Задержанные 18- и 19-летние подростки были осуждены Кишиневским районным судом в секторе Буюкань. Два из них получили по 2 года лишения свободы, а третий — 1 год и 6 месяцев.

Трое заключенных колонии № 10 в Гоянах совершили побег, напав на охранника с санитарной шваброй.

По информации прокуратуры, это произошло еще 1 октября 2023. Заключенные обратились к охраннику с жалобами на головную боль и попросили медицинскую помощь.

Когда сотрудник открыл дверь камеры для передачи лекарств, один из заключенных ударил его по голове ручкой швабры. После атаки, воспользовавшись моментом, заключенные сумели преодолеть защитные сооружения и покинули тюрьму.