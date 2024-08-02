За побег из тюрьмы — новый срок: В Молдове осуждены трое беглецов, которые избили охранника колонии шваброй и сбежали

Задержанные 18- и 19-летние подростки были осуждены Кишиневским районным судом в секторе Буюкань. Два из них получили по 2 года лишения свободы, а третий — 1 год и 6 месяцев.
Трое заключенных колонии № 10 в Гоянах совершили побег, напав на охранника с санитарной шваброй.
По информации прокуратуры, это произошло еще 1 октября 2023. Заключенные обратились к охраннику с жалобами на головную боль и попросили медицинскую помощь.
Когда сотрудник открыл дверь камеры для передачи лекарств, один из заключенных ударил его по голове ручкой швабры. После атаки, воспользовавшись моментом, заключенные сумели преодолеть защитные сооружения и покинули тюрьму.