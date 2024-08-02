В Пермском крае мотоциклист предстанет перед судом после полицейской погони

Инцидент с преследованием водителя мотоцикла произошёл в Губахе в мае 2024 года. Мотоцикл «ИЖ Патриот-5» без госномеров был замечен патрульными ГАИ. Несмотря на то, что правоохранители потребовали водителя остановить транспорт, он продолжил движение и попытался скрыться от полицейских.