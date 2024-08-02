В Пермском крае мотоциклист предстанет перед судом после полицейской погони

Мотоциклист из Пермского края предстанет перед судом после полицейской погони, сообщает ГУ МВД региона.
Инцидент с преследованием водителя мотоцикла произошёл в Губахе в мае 2024 года. Мотоцикл «ИЖ Патриот-5» без госномеров был замечен патрульными ГАИ. Несмотря на то, что правоохранители потребовали водителя остановить транспорт, он продолжил движение и попытался скрыться от полицейских.
С помощью громкоговорителя полицейские убедили мужчину остановиться. Водитель бросил мотоцикл и попытался убежать. Его задержали. За рулём двухколёсного транспорта находился 31-летний местный житель, имевший признаки опьянения. Ранее мужчина уже был лишён прав на управление транспортом.
Мотоцикл нарушителя арестован и помещён на спецстоянку. Материалы уголовного дела по статье УК РФ «Управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления» передано в суд.