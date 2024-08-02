Застрелил двух таксистов: в Волгограде раскрыли преступление 30-летней давности

Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство тридцатилетней давности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, по подозрению в преступлении задержали 60-летнего мужчину. В 93-м году фигурант застрелил двух таксистов. По словам волгоградца, он раскаивается в содеянном.
По версии следствия, в июле того года тело первой жертвы — 31-летнего мужчины — нашли возле центрального стадиона. Спустя месяц на улице Хиросимы в лесопосадке обнаружили второго потерпевшего. В одной из машин убитых сняли отпечатки, но найти подозреваемого не удалось.
Спустя десятилетия следователи вышли на преступника. Ранее он попался на причинении легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Его отпечатки попали в базу.
— Со слов задержанного, мотивом к расправе в обоих случаях послужили внезапные конфликты с водителями, один из которых отказался везти до пункта назначения, а второй запросил слишком высокую оплату за свою услугу, — уточнили в следкоме.