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В Башкирии водителю, устроившему ДТП с погибшими, дали 4 года колонии-поселения

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Нуримановского района республики. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, он признан виновным в нарушении ПДД, что по неосторожности привело к смерти трех человек.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В январе этого года на 39 км дороги Уфа-Иглино-Красная Горка возле деревни Укарлино водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Киа Рио».

В результате аварии семья из трех человек, в том числе годовалый мальчик, скончались. Еще двоим пассажирам причинен вред здоровью различной степени тяжести. Подсудимый частично признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишил водительских прав на 3 года, а также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей.