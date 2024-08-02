В Башкирии водителю, устроившему ДТП с погибшими, дали 4 года колонии-поселения

В январе этого года на 39 км дороги Уфа-Иглино-Красная Горка возле деревни Укарлино водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Киа Рио».
В результате аварии семья из трех человек, в том числе годовалый мальчик, скончались. Еще двоим пассажирам причинен вред здоровью различной степени тяжести. Подсудимый частично признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишил водительских прав на 3 года, а также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей.