Экс-советник мэра Сочи утверждает, что не связан с выделением мест на кладбищах

Бывший советник главы администрации курорта в зале Центрального районного суда Сочи заявил, что не связан с решениями вопросов по выделению мест на кладбищах города. Он не скрывает, что его компания предоставляла услуги по покупке памятников, оград, навесов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).