Экс-советник мэра Сочи утверждает, что не связан с выделением мест на кладбищах

Бывший советник главы администрации курорта в зале Центрального районного суда Сочи заявил, что не связан с решениями вопросов по выделению мест на кладбищах города. Он не скрывает, что его компания предоставляла услуги по покупке памятников, оград, навесов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
По словам обвиняемого, вопросом предоставления мест для захоронения занимается департамент городского хозяйства Сочи, а он никогда не имел отношения к выделению или предоставлению мест на городских кладбищах.
Компания, которой руководил экс-чиновник, занималась благоустройством сочинских кладбищ, но все проходило официально.
— Фирма предоставляла услуги по покупке памятников, оград, навесов. Все шло через кассовый аппарат, через расчетный счет, уплачены были налоги. В штате было много сотрудников, все было официально. Доход составлял порядка 3−4 млн рублей, — сказал подозреваемый в суде.
Суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 30 сентября.