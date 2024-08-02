В Омске открылась выставка «Флора-2024»

Сегодня, 2 августа, в Выставочном и Воскресенском скверах открылась традиционная выставка цветоводства и зеленого строительства «Флора».
Агрономы представили более 35 экспозиций. Темой выставки стал Год семьи.
72-я цветочная выставка — результат творческого труда сотен людей, любящих свой родной город.
Разработка концепции и подготовка к данной выставке началась в феврале этого года. На разных этапах подготовки «Флоры» над ее созданием трудились более 200 человек: это агрономы, дизайнеры, студенты, флористы, творческие коллективы, предприятия, специалисты структурных подразделений администрации города.
Свои экспозиции представили также частные организации.
Общая выставочная площадь, покрытая газонной травой и цветами, составляет более 27,5 тысяч квадратных метров. Для формирования горизонтальных цветочных клумб использовано более 400 тысяч цветов: петунии, бархатцы, сальвии, цинерария, целозия, бегония, дербенник, рудбекия, вейник, герань гибридная, хоста и другие. Всего на «Флоре» представлено более 1 млн живых цветов.
Для создания экспозиций, помимо цветов и зелени, использовались преимущественно природные натуральные материалы: кора дерева, камень, мох, ветки деревьев, лоза, камыш и другие.
Впервые на «Флоре» будет представлена композиция из витражного стекла.
Работа выставки продлится до 6 августа.