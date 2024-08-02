В Омске открылась выставка «Флора-2024»

Разработка концепции и подготовка к данной выставке началась в феврале этого года. На разных этапах подготовки «Флоры» над ее созданием трудились более 200 человек: это агрономы, дизайнеры, студенты, флористы, творческие коллективы, предприятия, специалисты структурных подразделений администрации города.