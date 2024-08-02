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В Омске открылась выставка «Флора-2024»

Темой цветочных композиций стал «Год семьи».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, в Выставочном и Воскресенском скверах открылась традиционная выставка цветоводства и зеленого строительства «Флора».

Агрономы представили более 35 экспозиций. Темой выставки стал Год семьи.

Лариса ЛОСКУТОВА

72-я цветочная выставка — результат творческого труда сотен людей, любящих свой родной город.

На выставке представлена и экспозиция города Стаханов Лариса ЛОСКУТОВА

Разработка концепции и подготовка к данной выставке началась в феврале этого года. На разных этапах подготовки «Флоры» над ее созданием трудились более 200 человек: это агрономы, дизайнеры, студенты, флористы, творческие коллективы, предприятия, специалисты структурных подразделений администрации города.

Лариса ЛОСКУТОВА

Свои экспозиции представили также частные организации.

Свои экспозиции представили и частные организации Лариса ЛОСКУТОВА

Общая выставочная площадь, покрытая газонной травой и цветами, составляет более 27,5 тысяч квадратных метров. Для формирования горизонтальных цветочных клумб использовано более 400 тысяч цветов: петунии, бархатцы, сальвии, цинерария, целозия, бегония, дербенник, рудбекия, вейник, герань гибридная, хоста и другие. Всего на «Флоре» представлено более 1 млн живых цветов.

Лариса ЛОСКУТОВА

Для создания экспозиций, помимо цветов и зелени, использовались преимущественно природные натуральные материалы: кора дерева, камень, мох, ветки деревьев, лоза, камыш и другие.

Впервые на «Флоре» будет представлена композиция из витражного стекла.

Работа выставки продлится до 6 августа.