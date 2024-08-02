Мать найденного убитым в чемодане ребёнка в Перми отправят на экспертизу

Мать девятилетнего ребёнка, который был найден убитым в чемодане в центре Перми, отправят на экспертизу, сообщает Properm.ru.
Речь идёт о пермячке, которую обвиняют в убийстве собственного ребёнка. Тело девятилетнего мальчика было найдено утром 12 июля в чемодане возле контейнерной площадки. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после обнаружения трупа ребёнка была задержана его мать. Несмотря на то, что изначально пермячка отрицала свою вину в убийстве сына, утром 15 июля стало известно, что женщина дала признательные показания.
Как сообщает портал Properm.ru, женщина будет этапирована в другой регион для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Уточняется, что информацию о назначении экспертизы подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.
По данным источника издания, обвиняемую в убийстве своего сына отправят в ФГБУ «Национальный медицинский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что корреспондент perm.aif.ru присутствовал на заседании по мере пресечения, которую определили для обвиняемой. Ленинский районный суд отправил женщину под арест до 12 сентября.