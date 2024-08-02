Мать найденного убитым в чемодане ребёнка в Перми отправят на экспертизу

Речь идёт о пермячке, которую обвиняют в убийстве собственного ребёнка. Тело девятилетнего мальчика было найдено утром 12 июля в чемодане возле контейнерной площадки. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после обнаружения трупа ребёнка была задержана его мать. Несмотря на то, что изначально пермячка отрицала свою вину в убийстве сына, утром 15 июля стало известно, что женщина дала признательные показания.