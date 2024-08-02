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Тело мужчины нашли в реке Кубань в Краснодаре

В Краснодаре устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в реке Кубань.

Источник: МЦУ Краснодара

Тело мужчины нашли в реке Кубань в Краснодаре. Спасатели вытащили его из воды во время поисковых работ.

«Предположительно, это тот самый мужчина, который 31 июля не вынырнул из реки», — сообщили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Спасатели начали поиски вечером 31 июля. В тот день пьяный мужчина прыгнул в реку вблизи дома по улице Бульвар Клары Лучко, 14. Но из воды он так и не вышел.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что мать пропавшего под завалами 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле не говорит уже сутки. Сейчас с Екатериной работают психологи.