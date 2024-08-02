Тело мужчины нашли в реке Кубань в Краснодаре. Спасатели вытащили его из воды во время поисковых работ.
«Предположительно, это тот самый мужчина, который 31 июля не вынырнул из реки», — сообщили в МЦУ Краснодара.
В настоящее время личность погибшего устанавливается.
Спасатели начали поиски вечером 31 июля. В тот день пьяный мужчина прыгнул в реку вблизи дома по улице Бульвар Клары Лучко, 14. Но из воды он так и не вышел.
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