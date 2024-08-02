Учитель из Екатеринбург перевел «дочке бизнесмена из Лондона» 2 млн рублей

Накануне в полицию города обратился 39-летний местный житель. Он рассказал, что лишился около двух миллионов рублей. По его словам, с ним в мессенджере связалась девушка. О себе она рассказала, что является дочерью лондонского бизнесмена и занимается криптовалютой. Этим же она призвала заниматься нового знакомого. Мужчина скачал приложение и начал «инвестировать». Так, он потерял 1,9 миллиона накоплений.