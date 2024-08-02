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Учитель из Екатеринбург перевел «дочке бизнесмена из Лондона» 2 млн рублей

Учитель из Екатеринбурга поверил «дочери бизнесмена из Лондона» и инвестировал 2 млн.

Источник: Комсомольская правда

Учитель немецкого языка из Екатеринбурга стал жертвой мошенников. Мужчина поверил девушке, представившейся дочерью бизнесмена из Лондона. Она посоветовала инвестировать средства на криптобирже. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Накануне в полицию города обратился 39-летний местный житель. Он рассказал, что лишился около двух миллионов рублей. По его словам, с ним в мессенджере связалась девушка. О себе она рассказала, что является дочерью лондонского бизнесмена и занимается криптовалютой. Этим же она призвала заниматься нового знакомого. Мужчина скачал приложение и начал «инвестировать». Так, он потерял 1,9 миллиона накоплений.

— По факту хищения денежных средств следственным подразделением Управления МВД по городу Екатеринбургу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — рассказали в полиции.

На данный момент силовики ищут преступников, причастных к данной схеме. В УМВД Екатеринбурга предупредили об опасности переводов денег на непроверенные биржи.