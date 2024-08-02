«Родился в бронежилете»: житель Нижнего Тагила сам вылез из-под завалов и стал помогать МЧС

В Нижнем Тагиле спасатели и добровольцы продолжают работу на месте обрушения двух подъездов жилого дома. ЧП случилось в четверг, 1 августа, в двенадцатом часу дня. Что-то взорвалось внутри — предположительно газ. В итоге все пять этажей обрушились.
К настоящему моменту, по данным МЧС, из-под завалов спасли 15 человек (еще пять человек, к сожалению, погибли). Но, как выяснилось, один из пострадавших смог выбраться самостоятельно. Он три часа лежал под завалами. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал член поискового отряда «Скорпион» Михаил Борисов.
— Я видел, как он сам выкарабкался из-под завала. Он был заперт где-то на уровне 3−4 этажа. Видимо, когда плиты сдвинулись, он смог освободиться. Не в рубашке родился, а просто в бронежилете, — рассказал «КП-Екатеринбург» волонтер Михаил Борисов. — Вышел мужчина в шортах, босиком, с голым торсом. Он смог самостоятельно спуститься на своих ногах, дойти до бригады скорой помощи, где ему оказали доврачебную помощь. После этого он рвался помогать разбирать завалы.
По словам Михаила, к 16.45 под завалами по-прежнему могут находиться около пяти человек — и взрослые, и дети.
— Сотрудники МЧС по-прежнему работают на завалах. Волонтеров к ним не допускают из-за опасности, — объяснил Михаил. — Наш поисково-спасательный отряд «Скорпион», а также «Лиза Алерт» и «Феникс» — все работаем в одной упряжке. Помогаем МЧС тем, что подносим воду, горячее питание. Делаем, что в наших силах в данный момент.