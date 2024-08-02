«Родился в бронежилете»: житель Нижнего Тагила сам вылез из-под завалов и стал помогать МЧС

— Я видел, как он сам выкарабкался из-под завала. Он был заперт где-то на уровне 3−4 этажа. Видимо, когда плиты сдвинулись, он смог освободиться. Не в рубашке родился, а просто в бронежилете, — рассказал «КП-Екатеринбург» волонтер Михаил Борисов. — Вышел мужчина в шортах, босиком, с голым торсом. Он смог самостоятельно спуститься на своих ногах, дойти до бригады скорой помощи, где ему оказали доврачебную помощь. После этого он рвался помогать разбирать завалы.