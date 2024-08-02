Чиновница из Перми украла более 2 млн рублей, выделенных на нацпроект

«С 2019 по 2020 год, обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций, реализуемых на гранты. Они были выделены в рамках нацпроекта “Образование”. Также изготавливались и подложные платежные документы. Средства, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за невыполненные работы, злоумышленники присваивали себе. Бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей», — сообщил telegram-канал краевой прокуратуры.