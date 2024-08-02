В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката

ОМСК, 2 авг — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла в Омске в результате пожара, произошедшего из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Пожар произошел в ночь на 2 августа в доме на Северной улице в Омске.
«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей “причинение смерти по неосторожности”, по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката», — сообщили в пресс-службе.
Следователи проводят экспертизы, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.