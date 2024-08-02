В Омске школьница погибла из-за возгорания электросамоката

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей “причинение смерти по неосторожности”, по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката», — сообщили в пресс-службе.