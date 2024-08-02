Жильцам разрушенного на Урале дома начали выплачивать деньги

В Нижнем Тагиле жители разрушенного дома начали получать выплаты. Пятерым уже выплачено по 150 тысяч рублей за полную утрату своего имущества.
Ещё 38 пострадавших получили средства из муниципального бюджета для первоочередных нужд. Сейчас людям помогают восстановить утраченные документы. А специалисты регионального минсоцполитики составляют «социальные паспорта». На 17 семей сведения уже готовы, а ещё на восемь ещё в процессе. Эти данные нужны для предоставления адресной помощи.
Напомним, пятиэтажка частично разрушилась утом 1 августа. Пострадал 21 человек.