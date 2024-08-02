Жильцам разрушенного на Урале дома начали выплачивать деньги

Ещё 38 пострадавших получили средства из муниципального бюджета для первоочередных нужд. Сейчас людям помогают восстановить утраченные документы. А специалисты регионального минсоцполитики составляют «социальные паспорта». На 17 семей сведения уже готовы, а ещё на восемь ещё в процессе. Эти данные нужны для предоставления адресной помощи.