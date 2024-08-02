Подозреваемый по делу о ДТП с пятью погибшими взят под стражу на Кубани

В Крымском районе водителю большегруза предъявлено обвинение и он заключен под стражу. Он подозревается по делу о ДТП, в результате которого погибло пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.
56-летнему жителю Армавира предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. По информации следствия, днем 30 июля грузовик с прицепом на участке автодороги «Славянск-на-Кубани — Крымск» в районе станицы Троицкой не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем «Шевроле». От удара иномарку отбросило вперед на грузовик с полуприцепом и иномарка оказалась зажатой между двумя большегрузами. Водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое детей скончались до приезда скорой помощи.
Следствие продолжает проверку по уголовному делу.