Подозреваемый по делу о ДТП с пятью погибшими взят под стражу на Кубани

56-летнему жителю Армавира предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек. По информации следствия, днем 30 июля грузовик с прицепом на участке автодороги «Славянск-на-Кубани — Крымск» в районе станицы Троицкой не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем «Шевроле». От удара иномарку отбросило вперед на грузовик с полуприцепом и иномарка оказалась зажатой между двумя большегрузами. Водитель легкового автомобиля, а также женщина и трое детей скончались до приезда скорой помощи.