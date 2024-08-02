Что известно о задержании сенатора Дмитрия Савельева

ТАСС собрал основную информацию о деле в отношении сенатора.
Обстоятельства задержания
Генеральный прокурор России Игорь Краснов попросил Совет Федерации лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, сообщили в правоохранительных органах.
Совфед на заседании в пятницу дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева, рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, представленные в СФ копии материалов дела Савельева стали достаточным основанием для лишения его неприкосновенности.
Вопрос о лишении полномочий сенатора Савельева в повестке Совета Федерации не стоит, его полномочия истекают осенью, добавил Клишас.
Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия, сообщил источник в партии.
Сенатор Савельев был задержан на выходе из зала заседаний.
Расследование в отношении Савельева
Дмитрий Савельев подозревается в причастности к организации убийства, подтвердили в Генеральной прокуратуре РФ.
По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев, «руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю», поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.
Убийство было инсценировано правоохранителями для изобличения заказчика и организаторов.
Савельев передал соучастнику вознаграждение, сообщили в СК.
В отношении сенатора возбудили дело об организации приготовления к убийству.
Савельев «заказал» бизнес-партнера Ионова, осужденного за растрату 1,6 млн рублей.
Биография сенатора
Дмитрий Савельев — член Совета Федерации от Тульской области, состоит в комитете СФ по экономической политике.
3 августа ему исполнится 56 лет.
В 1998—1999 годах занимал должность генерального директора (президента) ОАО «Транснефть».
С 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы, с октября 2016 года — член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Тульской области.
Вновь стал сенатором от Тульской области 23 сентября 2021 года.
Член президиума Тульского регионального политсовета партии «Единая Россия».
Савельев награжден орденами Александра Невского (2019) и Почета (2012), двумя медалями «За отвагу» (1988, 1989), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).