«Люди не пострадали, но возмущены». Часть пассажиров сняли с севшего на мель теплохода, остальные ждут буксир у Коневца

Теплоход «Тимирязев» продолжает ждать буксир на мели у острова в Ладожском озере, но людей на борту стало меньше. Транспортная прокуратура показала, что больше полудня видят с палубы туристы.
Как сообщили «Фонтанке» в ФБУ «Администрация “Волго-Балт”» 2 августа, к острову Коневец, у которого сел на мель теплоход, планируется выход судна «Вадим Клюев» Невско-Ладожского района водных путей и судоходства. «Тимирязев» по-прежнему стоит без движения, судоходству он не препятствует.
«Люди не пострадали, но возмущены», — рассказали в учреждении, добавив, что часть пассажиров сняли с теплохода.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщали, что на борту находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа. По предварительным данным ведомства, «Тимирязев» сел на мель, отклонившись от курса. Пассажирское судно компании «Белый лебедь» совершало круиз Москва — Валаам — Петербург. 2 августа пассажиров должны были высадить в городе на Неве.
Из-за отставания от графика часть туристов могли опоздать на свои рейсы — их доставили на берег. В транспортной прокуратуре уточнили, что с теплохода сняли 25 человек.
По словам представителя «Белого лебедя», график — это главное, о чём сейчас можно волноваться, так как угроза безопасности пассажиров и членов команды отсутствует, пишет 47news. Как сообщали, развлекательная программа на борту теплохода продолжается, кормят по расписанию.