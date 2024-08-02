«Люди не пострадали, но возмущены». Часть пассажиров сняли с севшего на мель теплохода, остальные ждут буксир у Коневца

По словам представителя «Белого лебедя», график — это главное, о чём сейчас можно волноваться, так как угроза безопасности пассажиров и членов команды отсутствует, пишет 47news. Как сообщали, развлекательная программа на борту теплохода продолжается, кормят по расписанию.