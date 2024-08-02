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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21

Общее количество пострадавших из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 21 человека, среди которых десять детей. Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, в больницах остаются 11 пациентов, включая пятерых детей.

Четверо детей и двое взрослых были доставлены на лечение в Екатеринбург. Пять пострадавших отказались от госпитализации. В Нижнем Тагиле медиков, которые занимаются лечением пострадавших, консультирует лично глава регионального минздрава Андрей Карлов.

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Ситуацию под контроль взял заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. В результате ЧП погибли пять человек.