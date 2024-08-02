Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 21

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа около полудня. В городе — режим ЧС. Туда прилетела группировка МЧС из Москвы под руководством замглавы ведомства Ильи Денисова. На месте до поздней ночи работал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие высокопоставленные представители власти и силовых ведомств. Ситуацию под контроль взял заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. В результате ЧП погибли пять человек.