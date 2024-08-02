Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за подготовку к убийству

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«В главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Российской Федерации Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству», — сказала Петренко.

В Совете Федерации получено согласие на лишение Савельева неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).

После того, как генпрокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали — как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.

Савельев в Совфеде является сенатором от правительства Тульской области. До этого он был депутатом Госдумы шестого созыва, входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Совет Федерации
расследование