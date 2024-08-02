Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за подготовку к убийству

После того, как генпрокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с представлением о лишении Савельева неприкосновенности по подозрению в причастности к организации убийства и получил добро, сенатора задержали — как сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, произошло это на выходе из зала заседаний.