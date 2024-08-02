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В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

На Вторчермете разгорелся пожар на 400 квадратных метрах.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Вторчермете разгорелся крупный пожар. Огонь вспыхнул в складском здании на улице Селькоровского. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

ЧП произошло днем 2 августа. На первом этаже здания находятся стеллажи с текстильной продукцией, а внутри — баллоны с фрионом.

— Площадь пожара — 400 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли 20 человек. На месте работают 35 специалистов и 13 единиц техники, — рассказали спасатели.

Ранее в Екатеринбурге 30 июля на Юго-Западе прохожие заметили черный столб дыма. Его причиной стало горящее здание НПО автоматики. Сообщение о пожаре поступило в 18:47.

— По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара в 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники, — сообщили в МЧС.

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