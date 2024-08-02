В Екатеринбурге загорелся мебельный цех

— По поступившей информации, произошло возгорание кровли в здании восьмиэтажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара в 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли 13 единиц спецтехники, — сообщили в МЧС.